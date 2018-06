Plečnikova tradicija, ki traja že od ustanovitve šole, je skozi čas doživljala spremembe in danes je metoda dela prilagojena potrebam in izzivom prakse, tako da se namesto rutinskega akademskega dela pojavljajo nove, žive in v aktualne probleme prostora ter družbe odprte oblike. Na Fakulteti za arhitekturo deluje 15 splošnih in 16 usmerjenih projektnih studiov – seminarjev. Posamezni studii aktivno sodelujejo tudi s tujino.

Odgovori mladih arhitektov

Z razstavo z naslovom »Kaj pa arhitektura?«, ki so jo predstavili javnosti (v prostorih Fakultete za arhitekturo UL, Zoisova 12, Ljubljana), so se mladi arhitekti iskali odgovore na številna zanimiva vprašanja. Zagotovo ne moremo spregledati dejstva, da živimo v času, ki se v marsičem razlikuje od časa naših staršev in starih staršev, kljub temu pa živimo v prostorih, ki se od takrat niso prav dosti spremenili. In prav s to dilemo so mladi arhitekti pod vodstvom profesorja mag. Tomaža Krušca iskali odgovore, rešitve.

V studiu Roka Žnidaršiča se letos osredotočajo na vprašanja sodobnega bivanja na mestnem obrobju, nastali so novi bivalni prostori na območju med Štepanjskim naseljem, Fužinami, Litijsko cesto in obvoznico. S pomočjo arhitekturnih intervencij so študentje pod vodstvom dr. Aleša Vodopivca raziskovali možnosti za integracijo družbenih subkultur v vsakodnevno življenje na območju nekdanje tovarne Rog v Ljubljani. Zelo zahtevna in zanimiva naloga s poudarkom na sožitju z naravo in okoljem je tudi ureditev počitniškega kompleksa za otroke iz socialno ogroženih družin na Krki – torej na področju, ki ni namenjeno gradnji objektov. Rešitev so pripravili prav tako študenti dr. Vodopivca.