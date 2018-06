Zaradi govoric, ki se širijo po družbenih omrežjih, je lokalno prebivalstvo izredno sumničavo do vsakogar, ki govori drugo narečje ali je videti nekoliko drugače.

Nestrpnost, ki so jo sprožile neresnične govorice, je botrovala smrti dveh moških, ki sta minuli teden v severovzhodnem delu države ob vaški cesti vprašala za pot. Abijeeta Natha in Nilotpala Dasa je tolpa moških pretepla do smrti. Po poročanju tujih medijev je zaradi govoric doslej poleg zadnjih dveh moških umrlo še šest drugih ljudi.

»Ko se na družbenih omrežjih pojavijo neresnične govorice, je potrebnega precej časa, da se zaustavi njihovo širjenje,« je za BBC dejal predstavnik za odnose z javnostmi tamkajšnje policije. Dodal je, da se policija trudi zaustaviti širjenje govoric, ki netijo strah in podžigajo nestrpnost.

Kot še navaja BBC, se je posnetek napada, v katerem ena od žrtev prosi za svoje življenje, razširil po indijskih družbenih omrežjih. Dogodek je v Guwahatiju sprožil proteste študentov in aktivistov, ki nasprotujejo nasilju.

Umrli, ker so govorili v drugem narečju

Za zdaj ni jasno, kdo je sprožil govorice in s kakšnim namenom. V preteklosti so se sicer na spletu že pojavili posnetki otrok, ki so bili ugrabljeni s ceste. Tovrstni posnetki v lokalnem prebivalstvu spodbujajo nestrpnost in sumničavost do vsakogar, ki ga ne poznajo, zaradi česar se ob širjenju neresničnih govoric ustvarja vsesplošna paranoja.

Zaradi smrti dveh moških je policija aretirala 16 ljudi. Aretacije so se vrstile tudi v prejšnjih primerih nasilja. Maja je policija aretirala 30 ljudi, ki so sodelovali v napadu na 55-letno žensko, ki je na ulici otrokom delila sladkarije. Žensko je tolpa pretepla do smrti, enaka usoda pa je doletela tudi moškega, ki je v zvezni državi Andhra Pradesh govoril hindujsko namesto tamkajšnjega lokalnega jezika. Nasilne smrti je umrl tudi moški, ki je ponoči zašel v sadovnjak in moški, ki je iz mesta prišel na podeželje na obisk k sorodnikom.

Oblasti ljudi pozivajo, naj ne verjamejo vsega, kar preberejo na družbenih omrežjih. Policija je v minulih tednih izdala več opozoril o širjenju neresničnih informacij in aretirala nekaj ljudi, ki so širili laži ter ustvarjali paniko.