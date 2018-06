Če bi povezali naselja ob zahodnem delu Črnomlja, od Zapudja pri Dragatušu prek Kanižarice, Svibnika, Čardaka, Lokev in naprej proti Semiču, bi dobili popolnoma ravno črto. Prav po tej liniji, dolgi približno 15 kilometrov in široki dva do tri kilometre, ki se dotika kakšnih dvajsetih naselij, je divjalo petkovo neurje s točo, veliko kot jabolko, in povzročilo velikansko škodo. Skorajda ni objekta, ki ne bi bil poškodovan.

Toča je razbijala strešnike, zaradi močnega vetra, ki je nosil velikanske ledene krogle sem in tja, so razbita marsikatera okna, uničene fasade. Avtomobili, ki so bili parkirani zunaj, imajo razbite šipe in udrtine v pločevini. Uničene so vrtnine, vinogradi, sadovnjaki. Po besedah županje Mojce Čemas Stjepanovič naj bi prve ocene celotne škode podali na torkovi izredni seji občinskega sveta. Po njenem mnenju bi ta lahko bila blizu tri milijone evrov.

Le nekaj sto metrov naprej proti mestu leži romsko naselje. »Kot bi prišli v Vukovar,« je stanje v naselju po neurju opisal Zvonko Golobič . Tamkajšnje hiše in barake že prej niso bile v najboljšem stanju, zdaj je na objektih več lukenj kot strešnikov. Ekipa kakšnih 30 gasilcev iz gasilske zveze Metlika je v soboto že sanirala najnujnejše in večino streh pokrila s folijo.

Neurja izpred trinajstih let se še živo spominja tudi Zvone Hutar iz Lokev. »Nevihta je prihajala po isti poti kot zdaj. Toča je sicer bila manjša, kakšne štiri centimetre premera. Strehe niso bile poškodovane, vinogradi pa povsem uničeni, saj je padala izjemno na gosto. Naš vinograd na Stražnjem vrhu je potreboval tri leta, da si je opomogel. Zdaj je bila toča res debela, a bolj redka, tako da bomo videli, kakšna je škoda.« Da bi zavaroval avtomobil, ga je umaknil pod salonitno streho, pa ni zaleglo, saj je toča kot za šalo prebila strešnike in udarjala po avtu.

»Še nikoli nisem videla česa takega, pa sem na svetu že 70 let. Poglejte tukaj po travniku, vse to so sledi toče,« nam je v soboto popoldne dejala Nada Glažar iz Svibnika in pokazala na travnik pri njeni hiši, polnem za pest velikih udrtin. »Kakih 20 minut je tolklo in razbijalo. Doživeli smo pravi šok. Po cesti so danes vozili avtomobili vsi z razbitimi šipami, pa cele trume gasilcev. To je bilo pravo obsedno stanje.« Streha, ki so jo menjali pred štirimi leti, je polna lukenj. Tako kot sosedova. »Tu ni kaj popravljati. Vse strešnike bo treba zamenjati. Imam dvojno streho, tako da je v stanovanju k sreči vse suho,« pravi Igor Grguraš . Kdaj so jo nazadnje menjali, ga vprašamo. »Po zadnji toči. Mislim, da je bilo leta 2005. Očitno jo bo treba menjati na 13 let,« v šali doda.

Na terenu več kot tisoč gasilcev

Domačinom prizadetih območij vse od petkovega popoldneva pomaga na stotine gasilcev, danes jih je bilo na terenu več kot tisoč z dvesto vozili. Prišli so iz vseh belokranjskih društev, Dolenjske, Posavja, Ljubljane, Gorenjske, savinjske regije, Notranjske, Zasavja, Celjskega in celo iz sosednje Hrvaške. Po besedah poveljnika štaba Civilne zaščite Črnomelj Jožeta Weissa so se trije tudi poškodovali, a k sreči ni bilo hujšega. Požrtvovalnost gasilcev pa ni ostala neopažena. »Izjemni so. Res trdo delajo,« je bilo slišati na vsakem koraku. Na pomoč so priskočili tudi člani civilne zaščite in številni prostovoljci.

Poleg stanovanjskih hiš so poškodovane strehe osnovne šole Loka, zdravstvenega doma, doma starejših občanov, kulturnega doma, policijske postaje, osnovne šole Vinica, pa proizvodni objekti podjetij Akrapovič, Paklog, Livar, Polycom. Ponekod so morali prekiniti delo, saj je zaradi razbitih streh voda vdrla v objekte. Poškodovani so stanovanjski bloki v Kanižarici in Črnomlju, zaradi preluknjanih streh je voda zalivala stanovanja v zgornjih nadstropjih.