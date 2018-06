Nobenega dvoma ni, da je tek najbolj priljubljena rekreativna dejavnost množic po vsem svetu. V želji po pestrejši vsebini in dogajanju so se organizatorji tekaških prireditev domislili številnih modifikacij: tekov z ljubljenčki, ovirami, otroškimi vozički in skupaj s partnerji, tekov, kjer so tekači našemljeni v kostumih in v maskah, bosonogih tekov…

Ideja za priljubljene teke barv izhaja iz enega najbolj priljubljenih praznikov v Indiji holi. Z njim hindujci slavijo prihod pomladi in novega življenja ter zmago dobrega nad slabim. Z barvami se poslovijo od zime, obmetavanje z barvami pa so po širnem svetu razširili indijski migranti. Tek barv so leta 2011 prvič organizirali v ameriškem mestu Phoenix v Arizoni. Udeležilo se ga je okoli šest tisoč tekačev, danes pa so tovrstni teki, v tujini znani kot »Color run« ali »najsrečnejših 5 kilometrov na planetu«, priljubljeni skorajda po vsem svetu. Prirejajo jih v Severni in Južni Ameriki, Evropi, Aziji, na Novi Zelandiji, v Avstraliji, Afriki in Združenih arabskih emiratih.

»Vsak svetovni tek je nekaj posebnega, tudi slovenski, saj udeleženci po vsem svetu pozdravljajo sproščen tek, ki je namenjen zabavi in druženju, saj zaradi odsotnosti meritve časa tekači pogosto tečejo v skupinah, s prijatelji, znanci ali družinami. Dogodek nima zmagovalcev ali nagrad, ampak se tekači obarvajo z barvnim prahom, narejenim iz koruznega škroba za živila, « je pojasnila Anja Marjetič iz organizacijske ekipe Tuševega teka barv.

Ta bo v petek, 22. junija, vnovič združil množice, željne teka in zabave. Njegovo sporočilo je Živi zdravo skozi zabavo, pika na i petkilometrske preizkušnje, ki združuje profesionalne športnike, rekreativce in ljudi, ki drugače niso športno aktivni, ampak si želijo gibanja skozi zabavo, pa bo veliki večerni koncert priznanih glasbenih izvajalcev.