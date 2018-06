Slovenskim rokometašem se na prvi tekmi z Madžari ni izšlo po pričakovanjih, nosilci bronastega odličja z lanskega svetovnega prvenstva v Franciji so pod velik vprašaj postavili tudi svoj nastop na mundialu, ki bo med 9. in 27. januarjem prihodnje leto v Nemčiji in na Danskem. V slovenskem taboru pa navkljub izgubljeni bitki z vzhodnimi sosedi niso vrgli puške v koruzo, o svoji usodi bodo navkljub izjemno slabemu izhodiščnemu položaju odločali na povratni tekmi, ki bo v sredo, 13. junija v Veszpremu.

Črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Veselin Vujović, ki se je navkljub smrti svoje mame odločil, da bo ostal s svojimi varovanci in jih vodil na obeh tekmah v Kopru in Veszpremu, je bil pred začetkom tekme zaradi tega deležen stoječih ovacij in glasnega aplavza, je izjemno pomemben dvoboj začel z udarno postavo.

V vratih je bil Urban Lesjak, na krilnih položajih Gašper Marguč in Darko Cingesar, na zunanjih položajih Jure Dolenec, Miha Zarabec in Borut Mačkovšek, na mestu krožnega Blaž Blagotinšek, mesto v obrambni postavitvi 6-0 pa je namesto Cingesarja dobil Matej Gaber.

Njegovi varovanci so na najboljši možni način odprli dvoboj z vzhodnimi sosedi. Obramba 6-0 je bila na najvišji možni ravni, igra v napadu raznovrstna in učinkovita, po golu Blagotinška in dveh Dolenca so takoj povedli s 3:0. Na visoki ravni je bil tudi Lesjak, ki je takoj nanizal nekaj sijajnih obramb, v uvodnih osmih minutah ubranil tudi dve sedemmetrovki, po »odpadkih« pa so Madžari vendarle dosegli gola.

Obe ekipi sta se gnali do skrajnih meja in igrali na nož - o tem zgovorno pričajo izključitve, Slovenija je na koncu tekme nabrala 18, Madžarska 24 minut kazni - prevlada domače reprezentance pa ni bila več tako očitna.

V 12. minuti ji je Madžarska povsem zadihala za ovratnik (6:5), v nadaljevanju pa z "umazanimi rokometnimi prijemi" skušala držati korak z njo. Danska sodnika sta imela veliko dela z madžarskimi težkokategorniki, njihov grob prekršek nad Gabrom sta "spregledala", davek na svojo umazano igro pa je v 22. minuti plačal Bence Banhidi, ki je po brutalnem prekršku nad Markom Bezjakom prejel rdeči karton.

Slovenija je slabo odigrala prvo polovico tekme. V 23. minuti je znova povedla za tri gole (12:9), a že tri minute kasneje jo je Madžarska prvič na tekmi po golu Zsolta Balogha ujela in izenačila na 12:12, na polčasu pa je imela minimalno prednost (14:13).

Vujović je v prvem polčasu veliko "rotiral", v igro niso vstopili le krilec Blaž Janc, zunanji igralec Žiga Mlakar in vratar Urh Kastelic, v drugi polovici tekme pa se je nadaljeval neusmiljen boj za vsak košček koprskega igrišča. Slovenija sprva nikakor ni uveljavila svojih prednosti v hitrosti proti visokim in telesno močnejšim, a veliko počasnejšim Madžarom, ki jih vodi nekdanji član zlatega švedskega rokometnega rodu Ljubomir Vranješ.

Gostitelji - v drugem polčasu za njih ni igral Gaber - so imeli velike preglavice na vseh ravneh svoje igre, v 42. minuti pa so prvič na dvoboju tekmecu pogledali v hrbet (18:19), v naslednjem obdobju pa doživeli pravi "mrk" v svoji igri in v 45. minuti zaostali za dva gola (20:22).

Zadrega slovenskih rokometašev je bila sprva kratkotrajna, tri minute kasneje so prek Kavtičnika izenačili na 23:23, v prelomnih trenutkih dvoboja pa se jim je znova povsem zaustavilo in niso našli pravega zdravila za svoje vzhodne sosede. Ti so v končnici tekme povsem zagospodarili na koprskem igrišču in jim v 52. minuti ušli na tri gole (23:26), največji zaostanek pa so si pridelali v zadnji minuti, ko so zaostali za šest golov (23:29) in si močno otežili življenje pred odločilno tekmo v Veszpremu.

V slovenski reprezentanci je bil najbolj učinkovit Vid Kavtičnik s sedmimi goli, Miha Zarabec je prispeval štiri zadetke.