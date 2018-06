Eunice Gayson je v prvem iz vrste filmov o tajnem agentu Jamesu Bondu, Dr. No iz leta 1962, igrala vlogo Sylvie Trench, Bonda pa je igral sedaj 87-letni Sean Connery. Nastopila je tudi v drugem filmu o Jamesu Bondu, Iz Rusije z ljubeznijo iz leta 1963. Po navedbah britanskega BBC je bila edino Bondovo dekle, ki je nastopilo v dveh filmih o tajnem agentu.

»Bila je čudovita dama, ki je na vsakogar, ki ga je srečala, naredila trajen vtis,« so ob novici o smrti igralke zapisali na njenem profilu na twitterju.

We are very sad to learn that our dear Eunice passed away on June 8th. An amazing lady who left a lasting impression on everyone she met. She will be very much missed. pic.twitter.com/c5kVHs256Y