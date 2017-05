Duško Popov mu je bilo ime, srbski odvetnik, po rodu iz bačkega mesta Titel, ki je mladost preživel v Dubrovniku, potem pa ga je bogata družina šolala na šolah po vsej Evropi. Ian Fleming, avtor knjig o Jamesu Bondu, je Popova spoznal v Lizboni, kamor ga je med drugo svetovno vojno poslala angleška obveščevalna služba, da bi preveril verodostojnost Popova. Slednji, ki se je pred vojno šolal tudi v Nemčiji in je govoril francosko, nemško in angleško, je bil namreč dvojni agent. Čeprav je bil v času predvojne nacistične Nemčije iz države izgnan zaradi objestnega javnega izražanja simpatij do Judov, so ga ob začetku svetovne vojne vseeno najprej zasnubili Nemci. Ko je sprejel ponudbo nemškega Abwehra, je takoj navezal stik še z Angleži. Nemškega zaupanja ni zapravil vse do konca vojne, njegove lažne informacije pa so bistveno pripomogle k prepričanju Nemcev, da bo cilj invazije prek Rokavskega preliva Calaise, in ne Normandija.

No, za zgodbe o Jamesu Bondu še pomembnejša dogodivščina pa je, da je Popov Američane opozoril, da jih bodo Japonci napadli v Pearl Harbourju. Niso ga poslušali. Razlog za to