Mestna občina Ljubljana je na javni razpis za prenovo dotrajane Cukrarne prejela dve ponudbi, in sicer so se za posel potegovali Strabag ter novomeški CGP v partnerstvu z družbo Kolektor Koling. Toda ker sta bili obe ponudbi za občino previsoki, so se odločili, da posla za zdaj ne oddajo nobenemu od ponudnikov, temveč da izvedejo nov postopek oddaje naročila. Občina bo Strabag ter CGP in Kolektor povabila na pogajanja, na katerih upa na ugodnejšo ceno.

Le slabih 100.000 evrov razlike Prejeti ponudbi sta si bili precej blizu. Strabag, ki j