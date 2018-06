Pisak že davno ni več ne ribiško malo mesto ne zatočišče pred ljudmi in vojnami: danes je to generično turistično naselje, zabetonirano in zapartmanizirano do zadnjega kotička. V celoti, razen našega malega izoliranega zaselka, katerega imena in lokacije ne smem izdati, ker bi vas sicer moral ubiti.

Mi v našem malem zaselku, ki visi nad morjem – deset stalnih prebivalcev v petih, šestih hišah – ne oddajamo ne sob ne apartmajev, nimamo bifeja, nimamo trgovine, nimamo ničesar. Ne sprejemamo turistov, samo popotnike in prijatelje. Za njih delamo svoje vino in svoje oljč