V primerjavi z dobra dva meseca in pol trajajočim prečkanjem Atlantika bo plavanje čez Pacifik konkretno večji zalogaj. Ta teden se je na Japonskem podal med valove, čez šest mesecev pa namerava stopiti na kopno v ameriškem San Franciscu. Tako želi postati prvi človek, ki je brez pomoči preplaval Pacifik, in prvi, ki mu je uspelo premagati oba velika oceana.

Na pustolovščino med močnimi tokovi, mrzlo vodo, roji meduz in neprijaznimi pacifiškimi vetrovi se je pripravljal kar šest let. Ob fizični kondiciji je precej pozornosti posvetil tudi psihični kondiciji, ki je med tako dolgim ekstremnim športnim podvigom še posebej pomembna. Približno osem ur dnevno namerava plavati, vsak dan pa naj bi s pomočjo tokov povprečno opravil okoli 64 kilometrov poti. Ekstremen plavalni maraton bo zahteval kar 8000 zaužitih kalorij dnevno, zdravstveno osebje pa bo s pomočjo senzorjev v posebni neoprenski obleki ves čas opazovalo tudi njegove življenjske funkcije.

Podviga se ni lotil zgolj zato, da bi prišel do meje svoje zmogljivosti, temveč plavalski maraton posveča tudi znanosti. Ob spremljevalnem čolnu so se mu pridružili tudi znanstveniki na posebni raziskovalni ladji Discover, ki je opremljena tudi z najmodernejšo Nasino tehnologijo. Znanstveniki bodo izvajali analize vode in preiskovali, kako so posamezni deli Pacifika onesnaženi s plastiko. Zbrani podatki bodo služili kar 27 znanstvenim organizacijam.