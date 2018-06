»Več kot šest let priprav me je pripeljalo do tega trenutka. Končno bom zares začel plavati prek Tihega oceana,« je pred odhodom na twitterju zapisal 51-letnik. Odhod so v živo prenašali tudi na družbenem omrežju facebook. Prvih sto metrov sta z njim preplavala 17-letna hči ter 11-letni sin, ki sta se nato vrnila na obalo, kjer je Lecomta na pot pospremilo okoli 70 ljudi.

Francoski plavalec bo več kot šest mesecev plaval osem ur na dan, se prebil z Japonske do zahodne obale Združenih držav Amerike in tako preplaval razdaljo 9000 kilometrov. Vsak dan namerava v osmih urah preplavati 64,6 kilometrov, s čimer bo porabil 8000 kalorij. »Nisem olimpijski plavalec, sem pa avanturist v tem smislu, da premikam svoje meje,« je povedal.

More than six years of preparations have lead to this moment. Finally really to start my swim across the Pacific Ocean. #theswim#benlecomtetheswim watch the live stream of my departure on @Seeker Facebook. @Discoverypic.twitter.com/TPJlz4tbEY — Ben Lecomte (@BenLecomteSwim) June 4, 2018

Na čolnu, na katerem bo jedel in spal, ga bo spremljala ekipa šestih ljudi, ki bo skrbela za njegovo prehrano, zdravje in potovanje tudi zabeležila. V sodelovanju z 12 znanstvenimi ustanovami, med katerimi je tudi ameriška vesoljska agencija Nasa, bodo zbirali podatke o oceanu in zdravstvenem stanju plavalca.

‘If you ever wondered what a Costco receipt looks like for 6 months worth of food for 10 people, this isn’t it. This is just a fraction of it... but, the good news is we finally completed our final food run today!‘ #theswim#benlecomtepic.twitter.com/rwEGtUNDKr — Ben Lecomte (@BenLecomteSwim) June 1, 2018