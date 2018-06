Kot je pojasnil eden od glavnih avtorjev študije, paleontolog z univerze v Šleziji Dawid Surmik, so namreč najstarejše sledi tuberkuloze, ki so jih našli doslej, segale 17.000 let nazaj.

Okostje plazilca iz izumrle družine notozavrov, podobnega manjšemu krokodilu, ki se je prehranjeval z ribami, so našli v začetku 20. stoletja v mestu Gogolin v Šleziji. Šele nedavno pa so se znanstveniki začeli zanimati za izrastke, ki so jih opazili na rebrih živali.

Znanstveniki iz ZDA in Poljske so z mikrotomografijo ugotovili, da izrastki niso rakavi tumorji. Z diferencialno diagnostiko pa so izločili še vse druge bolezni, razen tuberkuloze, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ničesar ne vemo o tem plazilcu, niti ali je živel sam ali v skupini. Ne vemo niti, kako se je okužil, morda z ugrizom kakšne druge živali,« je povedal Surmik. Dodal je, da danes tjulnji, ki živijo v podobnih pogojih, kot so notozavri, pogosto zbolijo za tuberkulozo.