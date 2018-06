Specite si nogometno žogo

Prihodnji mesec bo naporen. Vse okoli nas bodo nogometne žoge, in to čeprav Slovenije ni na svetovnem prvenstvu. Nogometna žoga prinaša denar ne le nogometašem in lastnikom pravic televizijskih prenosov, temveč tudi izdelovalcem čipsa, majic in toaletnega papirja. Ko smo že pri toaletnem papirju – že tradicionalno se v času nogometnih prvenstev pojavijo higienski pripomočki, potiskani z nogometnimi žogami, čeprav bi si zadnjico verjetno raje brisali s kakšno drugo podobo, ki bi vsaj simbolično izpričala posameznikov odnos do sveta. Tako kot se tega zavedajo v Turkmenistanu, kjer policija preiskuje, ali si državljani zadnjico brišejo s časopisnim papirjem, na katerem so fotografije predsednika Gurbangulija Berdimuhamedova.