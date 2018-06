Sinoči se je s projekcijo filma Čuvarke francoskega režiserja Xavierja Beauvoisa v Izoli začel 14. mednarodni filmski festival Kino Otok. Celovečerec o življenju žensk, ki ohranjajo skupnost, kulturo in ekonomijo na francoskem podeželju daleč od bojnih črt prve svetovne vojne, pritrjuje napovedim selektorice filmskega programa Varje Močnik, da bodo v festivalskem fokusu letos družbeni pojavi tako v Evropi kot po svetu, veliko pozornosti bo šlo filmom o kolonializmu.

Slovenski film bo zastopan v novi sekciji Ljubo doma, ki med drugim ponuja kratke filme Andreja Zdraviča in Jana Cvitkoviča, pa tudi film Playing Men Matjaža Ivanišina.

Danes si je tako v Art kinu Odeon med drugim mogoče ogledati film Djon África Joãa Millerja Guerre in Filipe Reis o junaku z Zelenortskih otokov, ki se ponovno vrne v domovino, da bi poiskal očeta, jutri pa Mestne vrtove Italijana Marca Piccarrede o zapirajočem se centru za pomoč migrantom. V soboto sledi denimo film Kongo na sodišču Švicarja Mila Raua, režiser se je posvetil eni najbolj krvavih ekonomskih vojn v zgodovini človeštva, nedelja pa prinaša tudi celovečerec Bikini Moon Milčeta Mančevskega, v katerem dokumentarist in njegovo dekle v svoj dom sprejmeta karizmatično, a težavno Bikini Moon, ki jima življenje obrne na glavo.

V globino

Festivalski program se ob letnem kinu Manzioli in Art kinu Odeon razteza tako rekoč do morja, saj so kratkometražnimi filmi predvajani na izolski plaži, mnogim projekcijam bodo sledili pogovori z avtorji.

Na svoj račun bodo prišli tudi otroci, segment Podmornica namreč ponuja njim prilagojen program z delavnicami. PRO Otok, namenjen filmskim profesionalcem, bo letos osredotočen na filmsko montažo in oblikovanje zvoka. Kdor do morja ne utegne, lahko del programa užije tudi v Ljubljani, Sežani, Tolminu in Idriji. šum