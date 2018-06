Dobro, a vseeno ne dovolj za naše policiste, so se organizirali trije mladeniči iz Republike Srbske v Bosni in Hercegovini, ki so dvakrat oropali banko v Sloveniji, tretjič pa jim to ni uspelo, saj so jim kriminalisti to preprečili.

Enajstega aprila so udarili v Straži pri Novem mestu. Že takrat smo poročali, da sta v poslovalnico NLB vstopila dva zamaskirana in oborožena moška, eden od njiju je pištolo uperil proti zaposlenim in uslužbenka mu je dala denar. Pobrisala sta jo skupaj z 8300 evri gotovine, pobral ju je njun pajdaš in uspelo jim je pobegniti.

Tridesetega aprila so oropali banko v Vipavi. Način ropa je bil podoben. Dva zamaskiranca sta vstopila v poslovalnico v času, ko v njej ni bilo strank. Eden s pištolo, drugi s kladivom v roki. Preskočila sta pult in od uslužbenk zahtevala gotovino. Iztržek je bil takrat še boljši, odnesla sta dobrih 14.000 evrov gotovine. Pri begu jima je pomagal tretji, ki ju je spet počakal v avtu in odpeljal v neznano. To je bilo vse, kar je javnost vedela do danes, ko so na generalni policijski upravi razjasnili kar nekaj podrobnosti obeh ropov. V tem času so kriminalisti namreč odlično opravili svoje delo. Dva storilca so ujeli, sicer pa gre za tri storilce, stare 24, 26 in 28 let, iz Bosne in Hercegovine.

Temeljite priprave Dva od njih sta v Slovenijo prišla 5. aprila z avtobusom in v Ljubljani najela avtomobil, ki so ga pozneje uporabili kot ubežno vozilo. V trgovinah pa so celo nakupili orodje za izkop skrivališč. 11. aprila so udarili v Straži. »Po ropu so se odpeljali do vnaprej pripravljenega skrivališča v gozdu, tam pustili oblačila in orodje, vrnili avto in se z avtobusom odpeljali iz Slovenije,« je izsledke preiskave predstavil vodja novomeških kriminalistov France Božičnik. Konec meseca so se k nam vrnili. Za tarčo so si izbrali banko v Vipavi. Po ropu so se odpeljali do bližnjega naselja Slap in od tam proti vasi Planina. Roparja sta iz avta izstopila in se do noči skrila v gozdu, medtem ko se je voznik prek Krasa odpeljal v Ljubljano, zvečer pa se je vrnil po pajdaša na Primorsko, prenočili so v Ljubljani in naslednji dan šli domov. Tudi tega ropa so se kriminalisti lotili zelo zavzeto, ključni pa so bili posnetki nadzornih kamer, verjetno pa tudi biološke sledi in v povezavi s tem dobro sodelovanje s policijo v Republiki Srbski. 28-letnik iz Banjaluke, sicer glavni v združbi, je bil namreč tam že prej obsojen zaradi podobnih zločinov. Kriminalisti so se dokopali še do podatka o tem, kje v Ljubljani so kupili orodje, pa tudi, kje so bili nastanjeni, in tako ugotovili identiteto osumljenih. Novogoriški kriminalisti so se povezali s kolegi iz Novega mesta in ugotovili, da gre za iste ljudi. »Fotografije osumljencev, ki so v eni od ljubljanskih trgovin kupovali orodje, smo primerjali s fotografijami storilcev ropa banke v Straži in pri tem prepoznali 26-letnega osumljenca kot enega od roparjev,« je pojasnil Marino Pangos, vodja novogoriških kriminalistov.