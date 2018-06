»Če je možno, na to pesem vedno zaplešem. Ker sem kraljica in ker rada plešem,« je po navedbah Chrisa Evansa, DJ-ja na radiu BBC Radio 2, britanska kraljica presenetila zbrane goste. »Moj bog. Poglejte, to je plešoča kraljica (Dancing Queen)!« so se domnevno muzali.

Ni skrivnost, da je 91-letna Elizabeta II velika ljubiteljica glasbe, nedolgo tega pa je razkrila, da bi zelo rada tudi pela. Svojo veliko željo je zaupala 23-letni sopranistki Lauri Wright. Wrightova je povedala, da ima kraljica zelo lep glas, slišala pa ga je, ko ji je zapela pesem Sing Garyja Barlowa iz skupine Take That, ki so jo ustvarili za kraljičin diamantni jubilej. »Ponudila sem ji učne ure petja, a mislim, da je preveč zaposlena,« je mladenka dodala za britanski Daily Mail.