Bolgarsko predsedstvo EU si je ob začetku predsedovanja zastavilo ambiciozen cilj. Do konca junija je hotelo najti kompromis glede reform evropske azilne politike, pri katerih je po veliki migracijski krizi spodletelo že nizozemskemu, slovaškemu, malteškemu in estonskemu predsedstvu. Včeraj je imelo bolgarsko predsedstvo zadnjo možnost, da na zasedanju notranjih ministrov držav članic EU doseže želeno reformo dublinske uredbe, ki določa, da so za prosilce za azil odgovorne tiste evropske države, kjer prosilci prvič vstopijo v EU. Toda preseganje migracijskih delitev med vzhodom in zahodom integracije, ene največjih evropskih političnih prelomnic, jim ni uspelo.

Bolgarski kompromisni predlog v spremenjeni EU »V interesu vseh bi moral biti kompromis, a ga danes ne bo. Kompromis bomo dosegli na veliko noč, a ne vem, katerega leta bo to,« je ob prihodu na zasedanje zavoženost reforme dublinske uredbe slikovito opisal luksemburški zunanji minister Jean Asselborn. Preboja s soglasjem ni mogoče doseči, ker višegrajske države odločno nasprotujejo uvedbi obveznega preseljevanja prosilcev za azil iz držav, ki bi bile v bodočih migracijskih krizah najbolj obremenjene s številom prispelih. Hkrati se je protimigrantski lok z višegrajskega vzhoda z novimi protimigrantsko naravnanimi populističnimi vladami v Avstriji in Italiji razširil tudi proti zahodu integracije. Močno zadržana pa je tudi nova nemška vlada. V vladi Angele Merkel je namreč sestrska stranka CDU, bavarska CSU, s svojim predsednikom Horstom Seehoferjem prevzela notranje ministrstvo in načrtuje še dodatno zaostrovanje domače azilne politike. Bolgarsko predsedstvo je od začetka predsedovanja večkrat dopolnjevalo svoje predloge, a tudi zadnji ni našel pravega ravnotežja med odgovornostjo in solidarnostjo držav članic pri azilnih vprašanjih ter novo politično realnostjo v Evropi. Dublinsko uredbo so želeli spremeniti tako, da bi morale države prvega vstopa prosilcev za azil na ozemlje EU obvezno prevzeti skrb zanje vsaj za osem let. Če bi bile soočene z velikim pritokom prosilcev za azil, bi sprva dobile evropsko pomoč za njihovo oskrbo, šele v zadnji fazi pa bi bil sprožen preselitveni mehanizem.