Pep Guardiola velja za enega najboljših trenerjev vseh časov. Čeprav njegovim taktičnim sposobnostim ne gre oporekati, pa je pri nekaterih nogometaših vse prej kot priljubljen. Katalonca je v preteklosti glasno kritiziral Zlatan Ibrahimović, ki je z njim sodeloval v Barceloni, sedaj pa se je Švedu pridružil še Yaya Toure.

Vezist iz Slonokoščene obale, ki je pod Guardiolo igral tako v Barceloni kot v Manchester Cityju, je v zadnjem intervjuju za revijo France Football dejal, da je 47-letnik zelo zavistna oseba. »Ne vem zakaj, a dobil sem vtis, da je ljubosumen name in da me je imel za rivala. Kot da bi ga nekoliko zasenčil,« je prepričan Toure.

Petintridesetletni nogometaš je od prestopa a v Manchester City leta 2012 osvojil kar šest lovorik in postal ena od ikon kluba. Kljub temu je po prihodu Guardiole dobil vse manj priložnosti za igro, kar je bržkone botrovalo temu, da se je po koncu letošnje sezone poslovil od sinje modrih. »Mogoče smo Afričani drugače obravnavani od drugih. Guardiola je bil do mene zelo krut. Začel sem se spraševati, ali je razlog v barvi moje kože. Nisem prvi, ki meni, da nekatere igralce obravnava drugače. Podobno so se nekateri spraševali tudi v Barceloni. Ko človek ugotovi, da ima pogosto težave z afriškimi igralci, začneš postavljati vprašanja. Želim biti tisti, ki bo razblinil mit o Guardioli,« s kritikami na račun svojega nekdanjega trenerja ni skoparil Toure.

Nogometaš je ob tem še zatrdil, da njegova leta zagotovo niso bila vzrok za neigranje, saj po zagotovilih strokovnega osebja v klubu ni bil nič fizično slabše pripravljen od mlajših soigralcev.