V ponedeljek je potekal zasebni dogodek v čast 40 povabljenih družin padlih ameriških vojakov. Dogodek je bil zaprt za medije. Televizija CNN navaja enega od neimenovanih udeležencev dogodka, da se je Trump na dogodku šalil na račun medijskih vprašanj o Melanii in ugibanj ali ga je morda zapustila.

Tiskovna predstavnica prve dame Stephanie Grisham je sporočila, da je bila Melania Trump vedno močna in neodvisna ženska, ki postavlja družino in svoje zdravje na prvo mesto, kar se ne bo spremenilo zaradi zagrizenih pripadnikov medijev. »Prepričana je v to, kar dela in v svojo vlogo in se zaveda, da so vse drugo le špekulacija in neumnosti,« je sporočila Grishamova.