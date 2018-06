Po navedbah ameriških medijev bo Melania svojo odsotnost iz javnosti končala danes zvečer, ko bo v Beli hiši gostila družine padlih ameriških vojakov. Bo pa dogodek zaprt za javnost, tako da po vsej verjetnosti fotografij ne bo na voljo.

Njeni predstavniki so včeraj še sporočili, da prva dama soproga Donalda Trumpa ne bo spremljala na vrh G7 v Quebeck, prav tako pa z njim naj ne bi letela v Singapur, kjer naj bi se 12. junija sestal s severnokorejskim voditeljem Kim Jong Unom.

V javnosti nazadnje 10. maja

Melania se je zadnjič v javnosti pojavila 10. maja, ko je s predsednikom ponoči na letališču sprejela tri iz Severne Koreje izpuščene ameriške državljane. Štiri dni zatem je v vojaški bolnišnici prestala operacijo na ledvicah, po posegu pa tam ostala še pet dni. V Belo hišo se je vrnila 19. maja.

Ameriškim medijem pa se je »izginotje« Melanie operaciji navkljub zdelo nenavadno, nekateri so celo pisali, da je pobegnila iz Bele hiše. Ugibanja so šla tako daleč, da se je Melania oglasila prek twitterja in sporočila, da se počuti dobro in da je še vedno doma. A tudi to ni ustavilo vseh govoric, saj naj bi bil tvit napisan na takšen način, da je bolj kot na njene besede spominjal na zapise njenega soproga. Prisotnost Melanie v Beli hiši je sicer naknadno potrdil novinar CNBC, ki je tvitnil, da je Melanio videl v Beli hiši skupaj z njenimi pomočniki.