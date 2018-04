Kolektor group namerava nedaleč od Tehnološkega parka na Brdu zgraditi svoj tehnološki center, kamor namerava preseliti tudi medijsko hišo Delo, ki ima sedaj prostore v stolpnici ob Dunajski cesti, tako imenovani Črni vdovi.

Tehnološki center naj bi bil sicer namenjen za raziskave in razvoj tehnološko naprednih in inovativnih rešitev za različne panoge industrije, energetike, zgradbe in komunalne infrastrukture. Projekt je očitno že zelo daleč, saj so na agenciji za okolje sprožili predhodni postopek, v katerem jim bodo določili, kako podroben bo moral biti postopek