V predlogu zakona je med drugim določena omejitev plačila za posredovanje v višini štirih odstotkov od vrednosti nepremičnine pri poslih s fizičnimi osebami, kar sicer določa že veljavni zakon. Po novem pa ni več omejitve provizije pri kupoprodajnih poslih med gospodarskimi družbami.

Kot pomembno je državna sekretarka izpostavila tudi določbo, ki na novo ureja ekskluzivno pogodbo, s katero se naročnik zaveže, da z drugimi posredniki za isto nepremičnino ne bo sklepal posredniških pogodb. Predlog zakona določa tudi nov postopek pridobitve in prenehanja veljavnosti dovoljenja za nepremičninskega posrednika, stvarna pristojnost za izdajanje in odvzem dovoljenj nepremičninskih posrednikov pa je z ministrstva prenesena na upravne enote. Predlog zakona tudi ukinja obvezno dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov.

Nepremičninska družba bi morala ob tem pred sklenitvijo pogodbe o nepremičnini preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine in naročnika in tretjo osebo tudi pisno opozoriti na morebitne pravne oziroma druge stvarne napake nepremičnine. V nasprotnem primeru bi bila odgovorna za nastalo škodo iz tega naslova.

Zakon so sprejeli z 43 glasovi za in 9 glasovi proti. Njegov namen je povečati varovanje interesa potrošnikov in zagotoviti pravno varnost tako potrošnikov kot tudi nepremičninskih družb, je v razpravi poudarila državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor Lidija Stebernak.