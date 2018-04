Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na Bledu začela dvotedenske priprave pred svetovnim prvenstvom skupine B, ki ga bo od 22. do 28. aprila gostila Budimpešta. Selektor Kari Savolainen je pomladil reprezentanco, ki bo v konkurenci Madžarske, Poljske, Kazahstana, Italije in Velike Britanije naskakovala prvo ali drugo mesto, ki vodita med elito.

Reprezentančno obdobje se očitno končuje za brata Rodman (Marcel bo septembra dopolnil 37 let, David pa 35), Mitja Robar bo operiral kilo, Žiga Jeglič še vedno čaka na dopinški epilog iz Pjongčanga, Anžeta Kopitarja z Los Angelesom čaka nastop v končnici NHL, kapetan olimpijskega moštva Jan Muršak bo operiral zapestje in se nato posvetil dvomesečnemu okrevanju, obenem pa pogajal za ureditev prestopa v ugledni Bern... Selektor Savolainen bo imel v Budimpešti na voljo 23 hokejistov, končni seznam izbrane vrste pa bo prilagajal klubskim obveznostim legionarjev. Branilci Sabahudin Kovačevič, Jurij Repe in Matic Podlipnik bodo sezono na Češkem sklenili ravno ob odprtju turnirja v Budimpešti, zato je še najbolj verjetno, da bo reprezentančni dres z zamudo oblekel le eden od omenjene trojice.

Strokovno vodstvo si prizadeva, da bi debi v članski reprezentanci dočakal obetavni Jan Drozg, ki se v tej zimi kali v Severni Ameriki. Finalna serija slovenskega prvenstva med Jesenicami in Olimpijo, ki se s prvo tekmo začenja jutri zvečer v Podmežakli, bo ponudila odgovore, koliko predstavnikov iz domačega tekmovanja bo imela Slovenija v Budimpešti. Čeprav državni prvaki v Pjongčangu niso imeli svojega olimpijca, je na Jesenicah več kandidatov za reprezentanco (Magovac, Tavželj, Bašič, Čimžar...) kot v Ljubljani (Hebar). Ob odsotnosti številnih prepoznavnih reprezentantov zadnjih let bosta vodilna slovenska hokejista na prvenstvu skupine B Rok Tičar in Robert Sabolič, ki imata obilo izkušenj iz ruske lige, med vratnicama bo številka ena pripadla Gašperju Krošlju, novinci v članski vrsti so vratar Rok Stojanovič, branilec Mark Čepon ter napadalca Jure Sotlar in Nik Simšič.

Slovenija bo pred začetkom prvenstva odigrala pripravljalne tekme s tremi sosedami. Že v nedeljo se bo ob 17. uri v Celju pomerila z najmanj konkurenčno Hrvaško, prihodnjo sredo jo za slovo od domačih ledenih ploskev na Bledu čaka izziv z Madžarsko, generalko pa bo tri dni pred začetkom turnirja opravila na Dunaju, kjer se bo pomerila s tradicionalno tekmico Avstrijo.