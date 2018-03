Jeseniški hokejisti so prvaku alpske lige Rittnerju že na uvodni polfinalni tekmi odvzeli prednost domačega igrišča in povedli v seriji na tri zmage. Če bodo uspešni tudi danes v Podmežakli, bodo imeli že v ponedeljek prvi zaključni plošček za uvrstitev v finale.

Slovenski prvaki so prvič v tej zimi premagali hokejiste iz Renona, ki v polfinalni seriji veljajo za favorite. Jeseničane je reševal vratar Clarke Saunders, ki je uradno zbral 44 obramb, v osmi minuti podaljška pa je junak tekme z zmagovitim golom postal Nik Pem, ki se je po operaciji rame uspešno vrnil na ledene ploskve. Pem je bil na uvodu v polfinale uspešen že v rednem delu tekme, ko je zadel prvič v sezoni. Ker je univerzalni hokejist, ga je trener Gaber Glavič preizkusil tudi na položaju branilca: »Ker ima močne fizične, tehnične in značajske značilnosti, lahko igra tudi kot branilec. Vesel sem zanj, ker je resnično predan hokeju. Običajno se športniku trud poplača ravno na pomembnih tekmah.«

Jeseničani so imeli v Italiji na razpolago le osemnajst hokejistov, saj je podružnično moštvo igralo odločilno tekmo končnice v ligi EBEL do 20 let in se uvrstilo v finale, medtem ko so mladinci nastopili v Kranju. Rittner se je izkazal za močnejšega tekmeca kot Olimpija, ki so jo železarji v četrtfinalni seriji ugnali brez poraza. »Ker smo bili devet dni brez tekme, smo malce padli iz tekmovalnega ritma, a se je srečno izteklo. Rittner ima šest odličnih branilcev, ki so baza nasprotnikove igre. Pohvaliti moram svoje igralce, da so bili proti rutiniranemu tekmecu dovolj disciplinirani, saj so si privoščili le dve izključitvi,« je dejal Glavič. Potem ko so slovenski prvaki dvakrat zaostajali za gol, so znova dokazali, kako močan značaj ima jeseniška garderoba.

Gorenjski hokejisti bi se z današnjo drugo zmago povsem približali uvrstitvi v finale, a trener Glavič poudarja, da bo serija še zelo zahtevna. Največja prednost Jesenic je v moštvenem duhu in razigranem vratarju Saundersu, ki bije neposredni dvoboj z rojakom iz Renona Patrickom Killeenom, s katerim sta bila tekmeca že v mlajših selekcijah v Kanadi. Olajševalna okoliščina za slovenske prvake je, da bodo pred domačimi navijači nastopili z daljšo klopjo kot v četrtek, kar bo trenerju Glaviču znova omogočilo igro na štiri napade: »Imamo dovolj moči, da še izboljšamo igro, a naloga ne bo preprosta, saj je tekmec zelo dober.«