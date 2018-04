Domnevni posnetek pogovora med Julijo Skripal in njeno sestrično Viktorijo so objavili v pogovorni oddaji 60 minut na prvem programu ruske televizije, pri čemer so dodali, da ne morejo potrditi njegove pristnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ženska, ki se predstavi kot Julija Skripal, v kratkem pogovoru pove, da pričakuje, da bo kmalu odpuščena iz bolnišnice in da se njen oče počuti dobro. »Vse je v redu (z mojim očetom). Zdaj počiva, spi. Zdravje vseh je v redu. Nič ni nepopravljivo. To je to, kmalu bom odpuščena. Vse je v redu,« je dejala.

Njena domnevna sestrična, ki živi v Rusiji, je dejala, da upa, da bo prihodnji teden prišla v Veliko Britanijo. »Vika, nihče ti ne bo dal vizuma,« odgovori domnevni glas Julije.

Iz bolnišnice v Salisburyju, kjer se zdravita Skripalova po napadu 4. marca, so minuli teden sporočili, da se Julijino zdravstveno stanje hitro izboljšuje. Njen 66-letni oče je medtem še vedno v kritičnem stanju.