Na drugi strani Antarktike je število teh pingvinov v zadnjem času vztrajno upadalo predvsem zaradi taljenja ledu in globalnega segrevanja, piše francoska tiskovna agencija AFP.

V prvem popolnem popisu so raziskovalci ugotovili, da na otoku gnezdi okoli 750.000 parov adelijskih pingvinov. Odkritje je zagotovo presenetljivo in ima resne posledice na to, kako ravnamo s tem območjem, je dejala soavtorica raziskave Heather Lynch z ameriške univerze Stony Brook za AFP.

Otočje, ki je dobilo ime zaradi nevarne plovbe in težkega dostopa, saj so otoki skriti pod ledom, leži na koncu največjega polotoka celine blizu Južni Ameriki. V preteklosti so otočje obiskali le redki, sedaj pa jih je s pomočjo satelitov preiskala ekipa strokovnjakov iz ZDA, Velika Britanije in Francije.

Po natančnem pregledu satelitskih slik jim je uspelo ujeti ustrezne razmere, ko so lahko z jahto obiskali otočje ter tudi osebno prešteli kolonijo pingvinov.