Robotske kosilnice Gardena SILENO city so letošnja novost in so namenjene manjšim površinam. Večji model je namenjen za košnjo do 500 m2, na testu pa smo imeli SILENO city 250 za pol manjše površine. Gre za eno najmanjših robotskih kosilnic, ki tehta dobrih sedem kilogramov, ima kompaktno ohišje, še vedno pa karakteristična velika kolesa z izrazitim profilom. Njen videz je sicer kar privlačen, saj privabi pogled z značilno Gardenino turkizno-sivo barvno kombinacijo in delno odprto konstrukcijo, prek katere so dobro vidna pogonska kolesa.

Strojno in programsko poenostavljena košnja Čeprav gre za vstopni model, se SILENO city 250 obnaša tako kot večje kosilnice. Košnja poteka po vnaprej določenem tedenskem časovnem razporedu znotraj zamejitve, kosilnica se med košnjo samodejno vrača na polnilno postajo. Na območju košnje se orientira s pomočjo senzorjev in vodilnega kabla, ki je speljan med polnilno postajo in drugimi sektorji košenega območja. Od naprednejših modelov se kosilnica loči po nekoliko manjšem kosišču in slabših lastnostih na klancu (kosi naklone do 14°/25 %, medtem ko nekatere velike kosilnice kosijo tudi čez 20°/35 %), kar pa se na večini travnikov ne izkaže kot ovira pri doseganju lepo pokošene trate. Kosilnica je oskubljena dodatne programske opreme, kot so samodejno prilagajanje površini, GPS-nadzor in uporaba aplikacij, upoštevanje rastnega obdobja in podobno. Resnici na ljubo boste na povprečnem 250 m2 velikem vrtu verjetno prej cenili enostavnost programskih nastavitev, kot pa pogrešali GPS-pozicijo kosilnice na telefonu.

Korak za korakom od odprtja škatle do košnje Za testno površino smo izbrali izletniško kmetijo ob Dragonji, na kateri redno prirejajo poroke, piknike in druga srečanja, zato ima skrb za urejeno okolico visoko prioriteto. Travnata površina je ravna in brez lukenj, prekinjena je z drevesi in ribnikom. Ob obnovljenem mlinu stoji še vrsta trt, naprej pa se travna površina konča z robom, ki se spusti v reko. Prvi korak namestitve robotske kosilnice je seznanitev z njenim delovanjem in ogled terena. Tudi ob prvem stiku z robotsko kosilnico postavitev ne bi smela biti poseben izziv, saj je paket SILENO city res dobro zastavljen. Praktično od odprtja škatle naprej je uporabnik postopno in razumljivo seznanjen z delovanjem robota. Navodila v slovenskem jeziku so logična in bogata s slikovnim materialom, tako da je razumevanje vseh posebnosti robotske kosilnice poenostavljeno, na spletni strani Gardene pa najdemo tudi uporabne videoposnetke. Princip postavitve je enostaven – namestimo polnilno postajo, razpeljemo mejni kabel in vodilno žico, prvič vklopimo robota, ki se najprej eno uro polni, nato pa se začne njegovo sprehajanje.

Sami se odločimo, koliko bomo posegali v robotsko košnjo Cikel košnje in polnjenja traja približno dve uri; eno uro SILENO city kosi, eno uro pa se polni. V času ene košnje pokosi po naši oceni dobrih 50 m2 površine. S tedenskim časovnikom lahko poljubno nastavimo delovni termin kosilnice, robot pa ob prvem zagonu tudi sam predlaga optimalne cikle glede na vneseno površino. Košnja robota se lahko začne skoraj brez našega poseganja v nastavitve, lahko pa se tudi poglobimo. Osnova košnje je časovnik, ki ga nastavimo za vsak dan v tednu posebej, poljubno pa lahko spremenimo še začetno točko košnje in nekaj drugih nastavitev. Meni je v slovenskem jeziku, zaslon je dobro berljiv tudi na soncu, razporeditev pa je logična oziroma »intuitivna«. Nekoliko manj intuitivna je sama postavitev nadzorne plošče oziroma stikala STOP na ohišju, ki sta si drug nasproti drugemu.

S košnjo niti ponoči ne bo motil nikogar SILENO city 250 je tako kot druge robotske kosilnice bolj kot na klanec občutljiva na neizravnano površino. S tem ciljamo na ovire, kot so suhe veje, kupi listja, krtine in podobno. Če travo občasno preverimo, bomo zlahka zagotovili, da takšnih ovir ne bo, pozitivni učinek redne košnje z robotom pa je tudi, da prežene krte. Kakšno neravnino na travi bomo v začetnih tednih košnje verjetno morali izravnati, a v mislih imamo nepravilnosti, za katere potrebujemo le lopato ali dve zemlje. Košnja po bregu je za SILENO city 250 znotraj predvidenih naklonov zanesljiva. Pogonska kolesa kosilnice imajo dober oprijem in vožnja v klanec ni težavna, moramo pa zagotoviti, da je na dnu klanca dovolj ravnega izteka, da preprečimo zdrs kosilnice. Posebej je pohvalno tiho delovanje. Robot je nemoteč in ne krade pozornosti niti, če na vrtu gostimo obiskovalce, tih pa je do te mere, da vas njegova košnja ne bi zmotila niti med dremanjem v ležalniku sredi vrta.

Več časa za druge dejavnosti Vrtni roboti, ki si še utirajo svojo pot na travo, pogosto stavijo na obvladovanje velikih površin in premagovanje neravnin. Gardena SILENO city 250 je skromna robotska kosilnica, ki nima velikih ambicij, a je na majhnih površinah suverena, kot da bi šlo za kakšen prestižni model. SILENO city se strojno in programsko zgleduje po velikih, tako da popolnoma samostojno vrtnari in poskrbi za košnjo, preganja krte, s pokošeno travo gnoji za bujno rast. Seveda pa robotski vrtnar v prvi vrsti poskrbi za stalen videz sveže pokošene trave, ljubiteljskemu človeškemu vrtnarju pa omogoči, da najde več časa za kakšno bolj ustvarjalno vrtno opravilo, kot je košnja trave. Za izvedbo preizkusa se zahvaljujemo izletniški kmetiji Kodarinov malen.