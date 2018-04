Potem ko je prejšnji teden odstopil ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana Peter Sotošek Štular, pred tem pa že Nenad Firšt, predsednik sveta zavoda, ter Matjaž Drevenšek, predsednik strokovnega sveta (ta je izstopil tudi kot član), so se včeraj na redni seji že sestali člani sveta javnega zavoda. Za novega predsednika so izvolili Tomaža Rodeta, za njegovega namestnika Tadeja Keniga, nato pa ugotavljali trenutno stanje v ustanovi. Četudi je ravnatelj v odstopu pripravljen opravljati svojo funkcijo le do prihodnje srede, ga bo svet opomnil na zahtevo ministra za kulturo Antona Peršaka, da je dolžan voditi ustanovo do 30-dnevnega odpovednega roka.

O novem ravnatelju in starem dolgu Do takrat naj bi minister pridobil tudi obe, sicer nezavezujoči mnenji obeh svetov v ustanovi glede novega ravnatelja, ki bi ga lahko imenovali že v začetku maja, ta pa bi potem izbral novo umetniško vodstvo. V teh dneh se bo moral sestati še strokovni svet, ki pa ga čaka še nekaj potez: po odhodu predsednika Drevenška morajo »pridobiti« še enega člana, izvoliti novega predsednika sveta in njegovega namestnika ter razpravljati o ministrovem predlogu za novega ravnatelja Opere. Se je pa na včerajšnji seji sveta zavoda tudi nekoliko zapletalo. Tadej Kenig je omenil, da je prejšnji večer z ministrstva neuradno dobil podatek o izgubi operno-baletne ustanove v višini 338.000 evrov v letu 2017, pa tudi o tekoči nelikvidnosti v tem letu, tu pa so še zapadle obveznosti v višini 139.894 evrov. O tem bi moral svet čim prej razpravljati – zato je na sejo povabil tudi oba »finančna nadzornika« v ustanovi, Ivana Pala in Nuško Smolič (ta sta pozneje njegovo domnevo v številkah potrdila). Nekateri člani so se ob tem vidno vznemirili, želeli so vpogled v letno finančno poročilo in zahtevali čas, da bilance do naslednje seje proučijo. Članico sveta Matejo Demšar pa je še posebej vznemirilo dejstvo, da Kenig ni želel izdati informatorja z ministrstva. Po njenem gredo stvari zelo nizko, če so kontaktne osebe z ministrstva neznane (obljubila je uradni postopek poizvedbe), pa tudi če se komunicira in na seje »vabi« novinarje. (Naj povemo, da so seje svetov javnih zavodov načeloma odprte za javnost.) Dejstvo je, da bi svet zavoda letno poročilo moral na mizo prejeti že 28. februarja, ko se oddajajo poročila za preteklo leto, a ga direktor ni poslal. O izgubi in tekoči nelikvidnosti tako dejansko do včeraj niso vedeli ničesar.