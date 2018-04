Spotify na borzo ni vstopil s t. i. prvo javno ponudbo delnic (initial public offering, IPO), temveč so v podjetju delnice ponudili neposredno na Newyorški borzi (NYSE). S tem so se sicer odrekli jamčenju investicijskih bank, ki v primeru IPO ponudbe običajno več tednov ali mesecev dvorijo finančnim vlagateljem, po drugi strani pa so Švedi s tem prihranili več milijonov dolarjev provizij, ki bi jih sicer porabili v zameno za bančna jamstva.

Referenčno ceno posamezne delnice so na NYSE v ponedeljek popoldan postavili na 132 dolarjev, a je podjetje na borzo dejansko vstopilo s ceno 165,90 dolarja, kar je kar 26 odstotkov višje od predlagane vrednosti. Ob zaprtju borze je bila posamezna delnica vredna 149,01 dolarja (kar je 12,9 odstotka več od referenčne vrednosti), tržna kapitalizacija podjetja pa je tako bila pri 26,5 milijarde dolarjev (toliko je, na primer, vredna tudi družba HP, Hewlett-Packard Enterprise). »Gre za pošteno tržno ceno, s katero ne manipulirajo ali jo določajo v bankah ali investitorji,« je za Reuters dejal eden od zgodnjih vlagateljev, Chi Hua Chien.

V podjetju, ki ima okoli 160 milijonov mesečnih uporabnikov in več kot 70 milijonov naročnikov, so s takšnim prihodom na borzo ustanoviteljem in vlagateljem omogočili nadaljnji nadzor nad podjetjem. »Naše podjetje ne zbira dodatnega kapitala, naši delničarji in zaposleni namreč lahko že več let prosto kupujejo in prodajajo delnice podjetja,« je za mnoge tvegano potezo že včeraj komentiral generalni direktor in ustanovitelj podjetja Daniel Ek ter izpostavil, da ga »ne zanima hitra, skokovita rast vrednosti podjetja, temveč želi graditi na dolgi rok«.