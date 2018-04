Dolga življenjska doba

Kratica LED je angleškega izvora (Light Emitting Diode) in označuje električni element – diodo, ki pod posebnimi pogoji oddaja svetlobo. Tehnologija LED ima povsem drugačne lastnosti od doslej poznanih svetil, kot so fluorescenčna, halogenska ali svetila z žarilno nitko. Ima ogromno novih lastnosti, zato vsako svetilo ni primerno za vsak namen. Če kupujemo LED-sijalko, moramo točno vedeti, kaj potrebujemo. So namreč lahko dvakrat svetlejše od CFL (kompaktnih fluorescenčnih svetilk) in šestkrat svetlejše od žarnic z žarilno nitko. Imajo dolgo življenjsko dobo in porabijo manj električne energije. Primerjave LED sijalke z ostalimi vrstami svetil v časovnem razdobju 50.000 ur delovanja so pokazale, da LED sijalke porabijo 57 odstotkov manj električne energije od CFL in 90 odstotkov manj kot žarnice z žarilno nitko.

Življenjska doba sijalke LED lahko dosega tudi več kot 50.000 ur, kar znese več kot 12 let, če upoštevamo, da bi svetila vsak dan pol dneva. Življenjska doba LED-sijalke je 6-krat daljša od CFL in 40-krat daljša od žarnic z žarilno nitko. V življenjski dobi LED-sijalke bi tako zamenjali najmanj pet fluorescenčnih svetilk in 42 žarnic z žarilno nitko. Tudi barvni spekter, ki ga oddajajo LED-sijalke, je širok in vse bliže sončnemu spektru, ki prija očem. In čeprav so LED-sijalke trenutno dražje od starejših vrst svetil, prej našteto upravičuje njihov nakup pri zamenjavi pregorelih žarnic ali vgradnji novih. Vseeno ni priporočljivo njihovo kupovanje na zalogo, saj njihove cene še padajo in kakovost raste. Če pa imamo svetilo z več sijalkami in katera od njih pregori, je priporočljiva zamenjava vseh hkrati.