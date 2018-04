Zlata nit je po enajstih letih bistveno več kot samo izbor najboljših zaposlovalcev. Prerasla je v projekt sodelovanja med podjetji in njihove nenehne rasti, še posebno na področju razvoja kadrov.

»Do sedaj je v Zlati niti sodelovalo kar 375 različnih podjetij, med finaliste pa se je uvrstilo 98 različnih podjetij. 3,79 je povprečna ocena kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo Zlate niti 2017, ki jo je podalo 7353 zaposlenih. Najvišja je bila v Zlati niti 2014, ko je znašala 3,81, najnižja pa prvo leto izbora, torej v Zlati niti 2007.«

To je le nekaj podatkov, ki jih je med drugim v pozdravnem nagovoru udeležencem ustvarjalne konference Zlata nit 2017 podal Uroš Taljat, vodja Zlate niti 2017.

Na konferenci, ki jo je moderiral Matej Delakorda, so se predstavile tudi izbrane zlate prakse in sicer A1 Slovenija z digitaliziranim coachingom, Danfoss Trata, ki je s hobiji zaposlenih in izjemno zavzetostjo uspel prenoviti prostore, Optiweb s svojo Optikulturo in zavod RS za zaposlovanje in Petrol, ki sta izvedla Zaposlitveni izziv na Fresh način. Za fotografiranje je na konferenci skrbel Anže Furlan.