Letošnji, že enajsti Dnevnikov izbor najboljših zaposlovalcev, je pred samo večerno slovesnostjo s podelitvijo priznanj vsebinsko zaokrožila ustvarjalna konferenca Zlata nit 2017, ki jo je letos središčila misel: »Če sam ne goriš, drugih ne moreš vneti.«

Uvodni zagon je konferenci takoj po navdihujočem insertu iz glasbeno-gledališke predstave o znanstveniku in izumitelju Nikoli Tesli, avtorja Janeza Dovča, prav tako fizika in glasbenika, dala izjemna okrogla miza o predanosti. Na njej so svoje izkušnje delili dr. Danica Purg, dekanka in direktorica IEDC Bled, mag. Jelica Lazarević Lajovic iz Iskratela, kadrovska direktorica 2017, Anton Kisovar, direktor podjetja Tehnos, aktualne zlate gazele, in dr. Miha Kos, ustanovitelj Hiše eksperimentov. Pogovor je usmerjala mag. Edita Krajnović iz družbe Mediade.

Za fotografiranje je na konferenci skrbel Anže Furlan.