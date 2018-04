»Menim, da imajo vsi ljudje pravico, da mirno živijo v lastni državi. Menim, da imajo Palestinci in Izraelci pravico do lastne države. A doseči moramo mirovni sporazum za zagotovitev stabilnosti za vse in vzpostavitev normalnih odnosov,« je dejal 32-letni Salman, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poudaril je tudi, da če bo prišlo do mirovnega dogovora, bo prišlo do številnih skupnih interesov med Izraelom in državami Zalivskega sveta za sodelovanje, kot sta Egipt in Jordanija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Savdska Arabija in Izrael nimata diplomatskih odnosov, a je v zadnjih letih prišlo do prizadevanj po normalizaciji odnosov. Obe države imata Iran za največjo zunanjo grožnjo in ZDA za svojega ključnega zaveznika ter se borita proti islamskim skrajnežem.

Savdska Arabija si od leta 2002 tudi v okviru arabske mirovne pobude prizadeva za rešitev izraelsko-palestinske dolgoletnega konflikta v okviru rešitve dveh držav. Doslej noben visok predstavnik Savdske Arabije Izraelu javno ni priznal pravice do države.

Mohamed bin Salman naj bi po pričakovanjih nasledil svojega ostarelega očeta, kralja Salmana in tako podedoval savdski prestol ter s tem tudi postal zaščitnik vseh islamskih svetih krajev.