Proti protestnikom na meji med Gazo in Izraelom, na katerih so zahtevali pravico do vrnitve palestinskih beguncev na svoje domove v današnjem Izraelu, je izraelska vojska uporabila pravo strelivo, solzivec in granate.

Po navedbah zdravstvenih oblasti v Gazi je bilo 16 ljudi ubitih, več kot 1400 jih je bilo ranjenih, od tega 758 s pravim strelivom. Ostale so zadeli gumijasti naboji ali pa so vdihovali solzivec.

Predlog resolucije je v VS ZN vložil Kuvajt, v njem pa pozval k »neodvisni in transparentni preiskavi« nasilja. Prav tako je predlog izražal »resno zaskrbljenost zaradi situacije na meji« ter potrdil »pravico do miroljubnih protestov«.

Članice VS ZN so osnutek resolucije prejele v petek, dan kasneje pa so ZDA sporočile, da ga ne podpirajo, so povedali diplomatski viri.

Ameriško zunanje ministrstvo je pred tem sporočilo, da so ZDA »globoko užaloščene« zaradi izgube življenj. Pozvalo je tudi k zmanjševanju napetosti.

Petek je bil najbolj krvav dan na območju Gaze v zadnjih letih. Soboto so palestinske oblasti razglasile za dan žalovanja, na isti dan so pokopali žrtve. Izraelske oblasti krivdo valijo na gibanje Hamas, ki vlada v Gazi.

Petkova zborovanja so bila začetek šesttedenskih protestov, imenovanih Veliki pohod vrnitve, ki bodo predvidoma trajali do sredine maja, ko bo Izrael praznoval 70. obletnico ustanovitve, ZDA pa bodo odprle novo veleposlaništvo v Jeruzalemu.