Iris Batista, plesalka ob drogu: Gola koža je enako pomembna kot mišice

Zgodovina plesa ob drogu sega daleč v preteklost, najstarejši zapisi o tej uprizoritveni umetnosti izvirajo iz 12. stoletja, ko so rokoborci v Indiji na tak način vzdrževali moč. Drog je tudi eden od elementov tradicionalnega kitajskega cirkusa. Stoletja so se s plesom ob drogu ukvarjali izključno moški. Ko so jih v šestdesetih letih prejšnjega stoletja namestili v bare in bordele ter so dekleta ob njih izvajala striptiz, je postal sinonim za razvrat. Ta sloves se ga marsikje drži še danes, čeprav so v ZDA že v devetdesetih letih predstavili program športne vadbe. V pravem porastu, tudi v Sloveniji, je v zadnjih petih letih, saj je postal športna disciplina, ki se spogleduje s prodorom na olimpijske igre.