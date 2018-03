Žarometi zažarijo, ulice se prebudijo in zgodbe plesnih junakov oživijo skupaj z njimi. V mozaik zgodb so združeni nastopi plesnih duetov, prepleteni s točkami modernih plesnih formatov, začinjenih z zapeljivim vokalom, ki gledalca vabi v razburkani svet nasprotujočih si čustev in buri njegovo domišljijo. Predstava prikazuje pestro paleto latinskoameriških in standardnih plesov, z atraktivnimi figurami žgočega argentinskega tanga, umazane salse, hip hopa, modernega plesa in jazza. V zraku je čutiti žar ljubezni na prvi pogled, dramatične posledice tragične zmote, grozo krvavega umora ter humor živahnih uličnih karakterjev. Dogajalna kulisa je postavljena na obrobje Brooklyna leta 1947 in prikazuje 24 ur, prepletenih s plesnimi zgodbami iz soseščine, polne nočnih barov, utripajočih luči in glasnih ritmov. V vrelišču ustvarjalnega talenta se srečujejo posamezniki iz raznolikih okolij, se spopadajo s številnimi izzivi, ki tvorijo vrtinec emocij in spletajo plesno pripoved.

V predstavi kar 17 plesalcev Ekstravagantne plesne točke bo na odru izvedla družba priznanih slovenskih plesalcev, kot so: Andrej Škufca, Melinda Torokgyorgy Škufca, Jurij in Jagoda Batagelj, Gordana Grandošek Whiddon in Matej Krajcer, ki jih nekatere poznamo tudi iz šova Zvezde plešejo, ter mnogi drugi, saj v predstavi nastopa kar 17 plesalcev, pripovedovalec in pevka. Plesna zgodba Dance Amore je nadgrajena in posodobljena različica navdihujoče plesne predstave »The 50's Show«, ki je pod vodstvom Jurija Batagelja nastala pred več kot desetletjem. Ustvarjalci so združili moči ter postavili paleto latinskoameriških in standardnih plesov na gledališke odre in ustvarili enkraten plesni, umetniški format. Predstava je kar devetkrat razprodala Gallusovo dvorano Cankarjevega Doma, uspešno gostovala na Velikem odru Festivala Lent ter kar dvakrat napolnila eno največjih kongresnih dvoran v Južni Evropi, NDK s kapaciteto kar 5000 sedišč.