V muzeju jazbečarja, psa kratkih nog in značilnega dolgega telesa, predstavljajo kot lovskega in družinskega psa.

Muzej sta ustanovila ponosna lastnika jazbečarjev, ki sta se doslej ukvarjala s cvetličarstvom. Po besedah enega od njiju, Josepha Küblbecka, gre za prvi muzej na svetu, posvečen tej pasmi, s partnerjem Oliverjem Storzem pa sta muzejske primerke zbirala več let.

»Temu psu sva želela dati dom. Ta pasma je vse bolj priljubljena, saj je osvojila srca mnogih,« je pojasnil Küblbeck.

Na nekaj več kot 80 kvadratnih metrih si je mogoče ogledati najrazličnejše eksponate z jazbečarji - od znamk in umetniških slik, do lutk, obeskov za božično drevo, odpiračev za steklenice in figuric iz porcelana.

Posebno mesto pa ima v 70-tih letih prejšnjega stoletja izjemno priljubljen model »jazbečarja, ki kima«, s kakršnimi so številni Nemci nekoč krasili armaturne plošče ali zadnje police v avtomobilih.