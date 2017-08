Pregovor, da je pes človekov najboljši prijatelj, potrjuje dejstvo, da je v Sloveniji približno 250.000 psov, natančno število ni znano. Vsaj eden med temi štirinožci je povzročil iskalno akcijo in v obup spravil Barbaro Žnidaršič iz Sežane, ki že nekaj dni od jutra do noči kliče, išče svojo Chanel v okolici Kranja, kjer naj bi nekateri psičko videli, a do zdaj iskanje ni obrodilo uspeha.

»Vztrajala bom do konca tedna, psička je ogrožena, mora dobiti zdravila. Ker je alergična na travo, je zanjo prosto sprehajanje nevarno. Upam, da jo bom s pomočjo dobrih ljudi našla živo, saj sem prepričana, da prestrašena bega naokoli,« nam je pripovedovala lastnica kunčje jazbečarke med iskalno akcijo od Britofa do Šenčurja in drugod po goz