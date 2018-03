25-letni osumljenec je včeraj popoldan vstopil v odklenjeno pritlično stanovanje na Jamovi cesti v Ljubljani, od koder je želel odtujiti dva prenosna računalnika. Pri tem sta ga zalotila stanovalca. Občana sta osumljenca zadržala do prihoda policistov, ki so mu za nujno potreben času odvzeli prostost. Po končanem postopku so osumljenca izpustili, zoper njega pa bodo podali kazensko ovadbo.

V drugem primeru je neznani moški popoldan vstopil v trgovino na Kotnikovi ulici v Ljubljani. Počakal je, da so trgovino zapustile vse stranke, nato pa pristopil do blagajničarke in ji dejal, da bo kupil cigarete, ki jih je plačal. Ko se je odprla blagajna, je z grožnjo od prodajalke zahteval denar, ki ga je nato sam pograbil in zbežal z nekaj sto evri. Ali je bil storilec oborožen ali ne, še ni znano, policisti pa s preiskavo nadaljujejo.