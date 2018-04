V preteklosti so številni opazovalci opozarjali, da so razmere na gradbiščih bodočih objektov za SP 2022 zahtevne in da na deloviščih velikokrat kršijo tudi pravice delavcev. Z odškodninami naj bi zdaj vsaj po finančni plati Katarci popravili napake iz preteklosti, ki so prizadele številne delavce iz tujine. V Katarju so pri gradnji stadionov delo našli delavci iz revnejših držav, predvsem Indije in Nepala. Med njimi so morali nekateri celo plačati nekakšno pristojbino, da so sploh dobili zaposlitev na gradbiščih.

»Pomena odškodnin ne bi smeli podcenjevati. Neetično delovanje na delovnem področju je svetovni problem in pogosto v številnih državah po svetu vidimo, kako izkoriščajo delavce, ki so zapustili domove in družine zaradi zaslužka,« je ob napovedi finančnih odškodnin dejal Hasan Al Thawadi, generalni sekretar svetovnega prvenstva v Katarju.