Tariq Ramadan je bil v zadnjih tednih obtožen številnih spolnih deliktov in zločinov; v Franciji sta proti njemu vloženi tožbi zaradi dveh posilstev, v Švici pa tožbi zaradi spolnih odnosov s 14- in 15-letno deklico. Vse to je za 55-letnega Ramadana, ki sicer vse obtožbe zanika, toliko bolj neprijetno, ker že vsaj 20 let daje nasvete muslimanom, kako je treba pobožno živeti. Zdaj pa ga ženske obtožujejo, da se je obnašal kot »prašič, ki se goni«, in da je dvoličnež.

Pred več kot 20 leti je Ramadan zaslovel kot intelektualec, ki zna govoriti islamskim množicam. Pa tudi kot mislec, ki naj bi bil zmožen sinteze med življenjem v zahodni družbi in islamom. Znal je ganiti tudi katoličane, ko je govoril o svojih srečanjih z materjo Terezo v Kalkuti. Dobro se je razumel z nekaterimi levičarji, ki niso brezbrižni do položaja muslimanov v zahodni družbi. Po londonskih terorističnih napadih julija 2005 se je premier Tony Blair o islamističnem ekstremizmu posvetoval tudi z njim. Vendar je Ramadan govoril tudi, da rokovanje med moškim in žensko ni zaželeno, da ukvarjanje žensk s športom ni dobro, če pri tem razgalijo svoje telo, in da je homoseksualnost motnja.

Zmaga francoskih islamofobov Njegova izključitev z Oxforda je najbolj odmevala v Franciji, kjer je že zelo dolgo tarča medijskega linča kot nevaren islamist. K temu prispevajo njegov velik vpliv med štirimi milijoni francoskih muslimanov (rojen je v francoski Švici) in omenjena konservativna stališča, pa tudi v Franciji precej razširjena državna unitaristična in laicistična ideologija, ki ne dovoljuje nobene delitve po etnični ali verski pripadnosti, skratka nobene posebne pravice etničnim in verskim manjšinam. Tariq Ramadan se sicer – vsaj navzven – zavzema za islam, zasidran v kulturni realnosti zahodne Evrope, nasprotniki pa ga obtožujejo, da želi zahodni družbi vsiliti islamske vrednote. V Franciji ga že vrsto let toliko bolj napadajo, ker je vnuk egiptovskega ustanovitelja Muslimanske bratovščine, največje islamistične organizacije, ki je pred leti zmagala na volitvah v Egiptu. Poleg tega njegov brat, ki živi v Ženevi, zagovarja kamenjanje prešuštnikov. Zagovorniki francoskega laicizma, za katerim se – najbolj očitno je to pri Marine Le Pen – velikokrat skrivajo islamofobi, Tariqa Ramadana celo obtožujejo, da je prav on spodbujal skrajni islamizem, ki pogosto vodi v terorizem. Očitajo mu celo, da nekaj govori v francoščini in angleščini, nekaj povsem drugega pa v arabščini. Zdaj, po izbruhu spolnih škandalov, torej slavijo veliko zmago.