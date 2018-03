Rusko zunanje ministrstvo se je v petek odzvalo na solidarnostni izgon ruskih diplomatov iz več zahodnih držav in Nata ter na pogovore poklicalo več diplomatskih predstavnikov, ki so jim predali protestne note in jih seznanili s povračilnimi ukrepi. Med njimi je bila tudi britanska veleposlanica Laurie Bristow, prek katere so dali Londonu mesec dni časa, da odpokliče iz Rusije toliko članov svojega diplomatskega osebja, kot jih ima Rusija v Veliki Britaniji.

Veleposlanica je po navedbah ministrstva prejela protestno noto v zvezi s »provokativnimi in neutemeljenimi dejanji britanske strani, ki so spodbudila neupravičen izgon ruskih diplomatov iz različnih držav«.

Več zahodnih držav in zveza Nato je od začetka tedna izgnalo ruske diplomate v znak solidarnosti z Veliko Britanijo, ki je bila v začetku marca prizorišča napada s kemičnim orožjem, za katerega London pripisuje odgovornost Rusiji. V angleškem Salisburyju sta bila 4. marca žrtvi napada z živčnim strupom bivši dvojni agent Sergej Skripal in njegova hčerka Julija.