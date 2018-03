Prve naloge za plačilo bo direkcija za infrastrukturo spisala 1. aprila 2019, to je natanko leto dni po uveljavitvi zakona o dajatvah na motorna vozila. Ta prinaša novi davek za tiste lastnike trikolesnikov ali avtomobilov z največ devetimi sedeži in maso do treh ton in pol, ki v enem letu po odjavi vozila iz prometa tega ne bodo ponovno registrirali ali predali v razgradnjo pooblaščenim osebam. Lastniki morajo torej že od letošnjega 1. aprila dalje paziti, da bodo po odjavi vozila in morebitni prodaji poskrbeli za prenos lastništva na novega lastnika.