Cameron Diaz je najraje gospodinja

Minuli teden je zgovorna prijateljica igralke Cameron DiazSelma Blair v nekem intervjuju mimogrede dejala, da Diazova prav nič ne pogreša igralskega poklica in da je ne zanima snemanje nadaljevanja filma To sladko bitje, ker je srečna doma. Mediji so to nemudoma pograbili kot novico, da se je 45-letna Cameron Diaz upokojila. Še posebno zato, ker igralka že štiri leta ni ničesar posnela. Prav tako ne sodeluje pri nobenem projektu letošnjega leta, večkrat je že izjavila, da se je z veseljem malce oddaljila od snemanja.