Reynoldsovo so v sredo odpeljali v bolnišnico, ker jo je zadela kap, hčerina smrt pa naj bi jo tako prizadela, da ni več hotela živeti. Sin pokojne 84-letne igralke Todd Fisher je sporočil, da je mama umrla zaradi zlomljenega srca po smrti hčere in je sedaj skupaj z njo.

Debbie Reynolds je znana predvsem po vlogi v filmu Pojmo v dežju. Med odmevnejšimi so tudi vloge v filmih, kot so The Gazebo, v katerem je nastopila skupaj z Glennom Fordom, The Rat Race skupaj s Tonyjem Curtisom in The Pleasure of His Company s Fredom Astairom. Svoj glas je leta 1973 posodila za risanko Charlotte's Web.

Leta 1964 je bila nominirana za oskarja za vlogo v glasbenem filmu The Unsinkable Molly Brown, častnega oskarja pa je prejela za svojo kariero leta 2015.