Detektivska zgodba: kdo je ugriznil Beyonce?

Med ameriško zvezdniško smetano se dogaja prava detektivska zgodba, vredna Agathe Christie. Zvezdniki namreč ugibajo, kdo je bil tisti nepridiprav, ki je megapevko Beyonce ugriznil v obraz. Zločin se je zgodil decembra lani, zato so se sledi že malce ohladile, a to ne pomeni, da amaterski spletni detektivi pod ključnikom #WhoBitBeyonce ne bi poglobljeno iskali storilca oziroma storilke. Iskanje sloni na pričanju igralke Tiffany Haddish, ki je pretekli teden v intervjuju za GQ razložila, da je videla, kako je neka ženska Beyonce na zabavi, ki sta jo z možem Jayem Z priredila v Los Angelesu, ugriznila v obraz. A ni hotela povedati, kdo je bila napadalka, izdala je le, da je bila igralka. Po njenih besedah je Beyonce po ugrizu dejala, naj napadalko pustijo na miru, saj je popolnoma naphana z drogami. Na miru pa je niso pustili spletni detektivi. Sestavili so seznam vseh gostov na zabavi in poiskali osumljenke. Manekenka Chrissy Teigen, ki tvita prav o vsem, je komentirala, da ve, katera je grizla, a ne bo povedala. »Ona je… najhujša,« je zapisala. Osumljenki sta igralki Sara Foster in Sanaa Lathan, a sta obe dejanje že zanikali.