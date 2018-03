Izvedenec je namreč na zahtevo sodišča še nekoliko dopolnil svoje izvedensko mnenje, glede katerega je bil zaslišan že v začetku marca, s tem da je tokrat upošteval še Kanglerjev nakup starejšega traktorja in starejšega avtomobila, prihodke iz kmetijske dejavnosti, kot jih je ocenila izvedenka kmetijske stroke, in nekoliko drugačne življenjske stroške.

Tudi nov izračun je pokazal, da je imel Kangler več prihodkov, kot je imel odhodkov oziroma premoženja. Povsem točen izračun je sicer odvisen od tega, katere vrednosti bo upoštevalo sodišče pri nakupu traktorja in avtomobila, ne glede na to pa je že zdaj jasno, da je imel Kangler vsaj za 50.000 evrov več prihodkov kot odhodkov. Po izračunu njegovega odvetnika je razlika v prid Kanglerju okoli 70.000 evrov.

Specializirano državno tožilstvo, ki v tožbi za odvzem premoženja trdi, da je imel Kangler v obdobju od leta 2002 do leta 2014, ki ga je zajela finančna preiskava, za 256.000 evrov več odhodkov kot prihodkov, se s takšnim izvedenskim mnenjem ni strinjalo, zato je sodišču danes predlagalo, da pridobi še eno mnenje izvedenca ekonomske stroke. Tožilstvo je zmotilo predvsem to, da je izvedenec pologe in dvige na Kanglerjeve transakcijske račune medsebojno pobotal, medtem ko naj bi jih tožilstvo delno medsebojno seštevalo v škodo Kanglerju. Menilo je tudi, da izvedenec ni naredil povezav med pologi in dvigi ter da zato ni opravil svojega dela.