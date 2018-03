Macron je v pogovoru izpostavil odločilno vlogo Sirskih demokratičnih sil (SDF), ki jih sestavljajo kurdski in arabski borci, v boju proti džihadistični Islamski državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ponovil je, da je prioriteta Pariza boj proti terorizmu. SDF je zagotovil podporo Francije, še posebej pri stabilizaciji varnostnih območij na severovzhodu Sirije, »da bi preprečili vnovično okrepitev Islamske države, medtem ko čakamo na politično rešitev sirskega konflikta«, so sporočili iz Elizejske palače.

Hrbtenica Sirskih demokratičnih sil je sirska kurdska milica YPG, ki jo je Turčija med operacijo po več letih 19. marca pregnala iz enklave Afrin. Turčija je operacijo začela januarja z utemeljitvijo, da je YPG povezana s prepovedano Kurdsko delavsko stranko (PKK), kar milica, ki je ključna partnerka ZDA v boju proti Islamski državi v Siriji, zanika.

Macron je ponovil zavezanost Francije boju proti PKK, kot tudi varnosti Turčije. Ob tem je izrazil upanje, da »bo mogoče vzpostaviti dialog med SDF in Turčijo ob pomoči Francije in mednarodne skupnosti«, glede na to, da dejavnosti Sirskih demokratičnih sil nimajo nikakršne operativne povezave s teroristično skupino PKK.

Zahod je vse bolj zaskrbljen zaradi razmer na severu Sirije po tistem, ko je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan po Afrinu napovedal širitev ofenzive proti kurdskim milicam tudi na druga kurdska območja na severu Sirije.

Eden od kurdskih predstavnikov Asija Abdelah je po pogovoru z Macronom povedal, da bo Francija poslala vojake v Manbidž, naslednje mesto, ki mu Erdogan grozi z napadom in kjer so že prisotni ameriški vojaki. Francoske posebne enote so sicer že prisotne v Siriji, Pariz pa je glede njihovega števila in prisotnosti zelo diskreten. Iz francoske predsedniške palače teh navedb niso komentirali.