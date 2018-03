Toda zdaj ga očitno čaka sojenje v drugem primeru, ko naj bi leta 2014 poskusil podkupiti sodnika z napredovanjem na prestižni sodniški položaj v Monaku v zameno za informacije o preiskavi proti njemu. Policija je telefonski pogovor, v katerem naj bi Sarkozy uporabil psevdonim Paul Bismuth, prestregla in posnela.

Obtožba grozi tudi omenjenemu sodniku Gilbertu Azibertu in nekdanjemu Sarkozyjevemu odvetniku Thierryju Herzogu. Sarkozy naj bi od sodnika hotel informacije o preiskavi, ki je proti njemu tekla zaradi domnevno nezakonitega prejemanja predvolilnih donacij od dedinje kozmetičnega giganta L'Oreal Liliane Bettencourt. Kasneje je bil teh obtožb oproščen. Sarkozy se bo po napovedih njegovih odvetnikov pritožil na odločitev o sojenju, zaslišali pa ga bodo konec junija. V primeru obsodbe mu grozi do pet let zapora in pol milijona evrov kazni.