Prvi posnetek je bil na youtube naložen 23. aprila 2005. Ni prida zanimiv. Zgolj 18-sekundni posnetek mladega Američana (sicer soustanoviteja youtuba Jaweda Karima), ki v živalskem vrtu pove, da imajo sloni dolge rilce. Od tedaj so se na največji spletni platformi za deljenje video posnetkov pojavili številni izredno spektakularni posnetki. Nič čudnega, saj je danes vsako minuto na youtube naloženih za kar 300 ur posnetkov, kar pomeni, da smo vsako sekundo bolj oddaljeni od možnosti, da bi pogledali vse. Še dobro, da obstajajo dobri ljudje, ki so pripravljeni ustvariti kolaže z najbolj zanimivimi posnetki na youtubu doslej.

Dva takšna kolaža je izdelal in objavil uporabnik 6 Billion Likes - Thrill Ride Super Cuts. Pričakovano vsebujeta spektakularne posnetke človeške spretnosti in naravne lepote, obilico naravnih nesreč, skorajšnjih prometnih nesreč in za polno pest nerodnih prigod, ki se verjetno ne bi nikdar zgodile, če ne bi ljudje imeli možnost snemanja in objavljanja posnetkov na youtube. Čeprav ob nekaterih posnetkih gledalcu zastane dih, avtor kolaža zagotavlja, da presenetljivo nihče ni izgubil življenja. V kolažu se je znašel tudi slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek, ki je na tekmi na finskem v Ruki doživel hud padec, a jo odnesel le s poškodbo prsta na desni roki.